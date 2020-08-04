Токио, , 11:15 — REGNUM Японский автопроизводитель Infiniti может прекратить выпуск купе Infiniti Q60 из-за низких показателей продаж. Об этом сообщается на сайте SpeedMe.ru.

Несмотря на то, что в компании пока не раскрывают перспективы Q60, есть предположение, что Infiniti нет смысла продолжать продавать данные модели. Это связано с тем, что в 2019 году в общей сложности по всему миру было реализовано лишь 5043 экземпляра Q60.

Чтобы «оживить» модель, по мнению экспертов, необходим рестайлинг автомобиля в духе концепции Qs Inspiration 2019 года и модернизация мотора.

Ранее новый председатель компании Infiniti Пейман Каргар заявил, что руководство японского автопредприятия не намерено сокращать модельную линейку бренда.

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