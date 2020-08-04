Ярославль, , 11:12 — REGNUM В Ярославле начались работы по летнему ямочному ремонту. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Ямочный ремонт в Ярославле City-yaroslavl.ru

Как ранее сообщало ИА REGNUM, муниципальный контракт на второе полугодие 2020 года заключен с ООО «Линопром». Работы идут с 1 августа.

«В настоящее время работы организованы на следующих объектах: Юго-Западная окружная дорога, путепровод на ЮЗОД в районе станции «Молот» в рамках гарантийных обязательств и транспортная развязка под путепроводом, а также улицы 8 марта и Курчатова. Планы работ на предстоящую неделю — это улица Лисицына, улица Рыбинская и проспект Толбухина», — рассказал директор департамента городского хозяйства мэрии Ярославля Ярослав Овчаров.

Также представитель ДГХ отчитался об объемах уже сделанного за 4 дня ремонта.

«Основные работы на сегодняшний день — это работы по предписаниям ГИБДД и аварийным ямам, которые выявляются в ходе обследования улично-дорожной сети. Общий объем работ горячей асфальтово-бетонной смесью за неделю составил 630 квадратных метров, была выполнена подготовка асфальтово-бетонного покрытия — порядка 250 метров было отфрезеровано», — скачал Ярослав Овчаров.

Стоимость муниципального контракта на ямочный ремонт составляет 28, 08 миллиона рублей, срок его действия — до 31 декабря 2020 года.

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