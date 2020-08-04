Москва, , 11:01 — REGNUM Центробанк России удовлетворил ходатайство банка из топ-350 — ООО «Межбанковское объединение «Оргбанк» и аннулировал лицензию. ИА REGNUM выяснило, кому принадлежал добровольно ликвидируемый банк.

Банк Иван Шилов © ИА REGNUM

Банк был учреждён в августе 1990 года. Он входил в систему страхованию вкладов, потому не позднее 17 августа вкладчики смогут обратиться за страховым возмещением в размере до 1,4 млн рублей.

По данным ЕГРЮЛ, на 4 августа 2020 года в числе собственников «Оргбанка» были ООО «Финансовый институт» — 40,24% (владельцы — Валерий Гугнин и Наталья Шабалина), ООО «Международный финансовый центр» — 40,24% (владельцы — Елена и Сергей Кондрашовы), ООО «Финансовый и экономический мир» — 16,15% (владельцы — Наталья Шабалина и Мария Платонова). Валерию Гугнину (имеет бизнес-активы в Москве и Калужской области) лично принадлежит также 0,79% доли, а Шабалиной — 1,59%. Ещё 0,79% имеет Кондрашов.

Отметим, «Оргбанк» был в учредителем «Импульсбанка», регистрация которого в 2005 году регистрационным органом была признана ошибочной. Помимо этого, ООО было соучредителем коммерческого банка «Колосс», регистрация которого также признана ошибочной, но в 2014 году.

В августе 1994 года основные акционеры «Оргбанка» создали товарищество с ограниченной ответственностью «Межбанковское объединение «Оргбанк». Оно работает в сфере вложений в ценные бумаги. Товарищество было в числе соучредителей «Финвестбанка». В 2003 году его регистрацию признали ошибочной.

Напомним, 24 июля 2020 года регулятор лишил лицензий четыре банка, которые входили в топ-450 по размеру активов. У «Невастройинвест» и АО «Народный банк» они были отозваны за нарушения, а банк «Ресурс-траст» из Москвы и ООО «Центрально-Азиатский» из Абакана самстоятельно обратились с заявлениями об аннулировании.