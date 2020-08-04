Москва, , 11:02 — REGNUM Прямые затраты на скоростную железнодорожную магистраль (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург могут быть увеличены еще на 248 миллиардов рублей, кроме уже заявленных 200 млрд руб. Об этом 4 августа сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на проект паспорта ВСМ, который направил в Минтранс РФ замглавы ОАО РЖД Сергей Кобзев.

«Государство увеличивает прямое участие в финансировании высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва—Санкт-Петербург. Помимо капитального гранта на 200 млрд руб., бюджет сделает вклад в акционерный капитал компании, которая будет строить магистраль, в размере 248,4 млрд руб.», — говорится в материале газеты.

Также указывается, что данные средства планируется перечислить для ВСМ в период с 2022 по 2024 год.

Кроме этого, сообщается, что в 1,3 трлн рублей для ВСМ, которые будут составлять финансирование не из госбюджета, 427 млрд руб. (примерно треть) будут составлять выпуски трех облигаций, две из которых будут иметь гарантии государства. При этом не указывается, кто будет вести выпуск облигаций и, кто их будет покупать.

Помимо того, уточняется, что стоимость ВСМ осталась на прежнем уровне — 1,7 трлн рублей, 1,3 трлн — из которых составят инвестиции не из бюджета. При этом на строительство магистрали уйдет 1,6 трлн рублей, ещё 44 млрд рублей на её проектирование и 64 млрд рублей будут затрачены на финансирование и управлению магистралью.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее замглавы Минтранса РФ Владимир Токарев рассказал, что проектирование ВСМ Москва — Санкт-Петербург планируется завершить в 2023 году.