Чебоксары, , 10:46 — REGNUM В Арбитражном суде Чувашии завершилось судебное разбирательство, инициированное мэрией Чебоксар в отношении управления Росреестра. Предметом спора стал участок в центре Чебоксар площадью 59,3 тыс. кв. метров, проданный в прошлом году за 190,5 млн рублей при начальной цене 150 млн рублей. В чувашском Росреестре отказались зарегистрировать сделку купли-продажи, заявляя о несоответствии требованиям закона и ссылаясь на возможные планы по строительству объектов капитального строительства вместо «временных спортивно-зрелищных объектов». Суд встал на сторону Росреестра, отказав чебоксарской мэрии в удовлетворении иска, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на картотеку суда.

Скриншот с сайта Арбитражного суда Чувашии. Фрагмент из решения, страница 7 Kad.arbitr.ru

Администрация Чебоксар подала в суд на управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр). Мэрия требовала признать незаконным отказ управления Росреестра в государственной регистрации договора купли-продажи земельного участка площадью 59 354 кв. метров с заявленным видом разрешенного использования «обеспечение спортивно-зрелищных мероприятий, размещение временных спортивно-зрелищных объектов». В качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований, к делу привлечены общество «Альтаир» и горкомимущество.

Согласно открытым данным, участок расположен недалеко от набережной (частично расположен в водоохранной зоне и прибрежной защитной полосе) и выставлялся на аукцион в 2019 году с начальной ценой продажи в размере 150 млн рублей. По информации, опубликованной на сайте горкомимущества, аукцион прошёл 17 декабря 2019 года, победителем признано общество «Альтаир», предложившее 190,5 млн рублей.

Однако данную сделку отказалось зарегистрировать управление Росреестра. В документе отмечается, что федеральное ведомство отказало в государственной регистрации права собственности «в связи с тем, что содержание договора купли-продажи земельного участка от 19.12.2019 № 973-МЮ, представленного для осуществления государственной регистрации прав, не соответствует требованиям законодательства Российской Федерации». Предметом разбирательств, в том числе, стали возможные планы по строительству на данном участке объектов капитального строительства.

«Спорный договор купли-продажи земельного участка […] не содержит условия о размещении исключительно временных спортивно-зрелищных объектов. Классификатор, а также Правила землепользования и застройки не предусматривают такой вид разрешенного использования, как размещение временных спортивно-зрелищных объектов. Для подобных объектов предусмотрен иной порядок предоставления земельных участков», — говорится, в частности, в документе.

Скриншот с сайта Арбитражного суда Чувашии. Фрагмент из решения, страница 8 Kad.arbitr.ru

Также суд приводит ответ горкомимущества, которым в том числе руководствовалось управление Росреестра:

«Письмом от 20.01.2020 № 039/з-303 Чебоксарский городской комитет по управлению имуществом сообщил, что на земельном участке возможно разместить как объекты капитального строительства, так и объекты, не связанные со строительством».

«Исходя из сведений, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц, основным и единственным видом деятельности ООО «Альтаир» является «Строительство жилых и нежилых зданий» (код ОКВЭД 41.20). Более того, в ходе судебного заседания представитель ООО «Альтаир» подтвердил, что спорный земельный участок был приобретен обществом для строительства жилых и нежилых зданий», — говорится в документе.

30 июля Арбитражный суд Чувашии вынес решение в пользу управления Росреестра, отказав в удовлетворении заявления администрации города Чебоксары.

«Регистрирующим органом обоснованно отказано в государственной регистрации, поскольку администрацией был представлен договор купли-продажи, заключенный в противоречие с действующим законодательством», — пришёл к выводу суд.

Решение может быть обжаловано в Первый арбитражный апелляционный суд в течение месяца.