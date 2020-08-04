Москва, , 10:49 — REGNUM Единственным владельцем девелоперской группы компаний «Пионер» стал предприниматель Леонид Максимов, пишут 4 августа «Ведомости».

Отмечается, что фирма «Новый Колизей», владеющая 50% акций группы компаний, была выкуплена компанией Максимова УК «Элемент». Сделка состоялась 30 июня, в результате Максимову стал принадлежать полный пакет акций.

«Новый Колизей» принадлежал бывшему генеральному директору ГК «Пионер» Андрею Грудину, которого в конце июня нашли мёртвым в своём кабинете. Источник издания сообщил, что ещё весной Грудин решил выйти из бизнеса. В середине июля место гендиректора занял Максимов.

«В связи со смертью Грудина окончательное решение о завершении сделки было принято с согласия его семьи», — добавил источник.

ГК «Пионер» строит жилые и офисные объекты в Москве и Санкт-Петербурге.

Как сообщало ИА REGNUM, вероятной причиной самоубийства бизнесмена Грудина стала депрессия.

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