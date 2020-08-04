Москва, , 10:32 — REGNUM На торгах 3 августа нефть марки Brent немного подорожала, но все равно не смогла закрыться над уровнем $44 за баррель уже в который раз, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев.

«Сегодня, 4 августа, в ходе утренней сессии котировки осциллируют вокруг этой заветной отметки, но бычий уклон по-прежнему не внушает доверия.

Нефть игнорировала недавний обвал доллара, а теперь аналогичным образом не обращает внимание на его стремление к восстановлению.

Рост цен по-прежнему ограничивает ситуация вокруг коронавируса, и все более реальные признаки второй волны предполагают сокращение потребления энергоносителей в период, когда спрос только начал восстанавливаться и снова оказался подорван.

Немалое внимание нефтетрейдеры сейчас уделяют состоянию мировой экономики, которое является индикатором спроса. Показатели выходят в основном негативные, особенно учитывая рекордное сокращение американского ВВП во втором квартале.

Иными словами, Brent в лучшем случае пока будет оставаться в прежнем диапазоне, а в худшем — совершит медвежий прорыв в случае более агрессивного проявления одного из вышеперечисленных факторов или же нового обострения в конфликте между США и КНР. На ближайшие пару недель уровень $40 будет находиться под угрозой», — считает эксперт.

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