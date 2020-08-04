Пекин, , 10:31 — REGNUM Американский автопроизводитель General Motors и китайский автогигант SAIC начали продажи нового бюджетного Baojun RC-5. Об этом 4 августа сообщается на сайте NJcar.ru.

По данным журналистов, Baojun RC-5 в кузове лифтбек должен стать прямым конкурентом Skoda Octavia.

Длина новинки равна 4650 мм, колесная база — 2700 мм. Под капотом автомобиля установлен 147-сильный турбированный двигатель рабочим объёмом 1,5 л. Мотор агрегатируется с 6-скоростной механической трансмиссией или вариатором. Расход бензина в смешанном цикле составляет 6,2 л на 100 км.

Модель оснащена в зависимости от исполнения: кондиционером или климат-контролем, виртуальной приборной панелью, информационно-развлекательной системой, а также видеокамерами кругового обзора.

Стоимость базовой комплектации RC-5 равна 69,8 тыс. юаней (741 тыс. рублей), а топовой — 113,8 тыс. юаней (1,2 млн рублей).

Напомним, по итогам первого полугодия 2020 года компания General Motors получила чистый убыток в 101 млн долларов, а за аналогичный период прошлого года у предприятия была прибыль в размере 3 млрд долларов.

Читайте также: ФАС одобрила сделку по покупке Hyundai завода General Motors в Петербурге