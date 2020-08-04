Абуджа, , 10:13 — REGNUM Южноафриканская сеть супермаркетов Shoprite рассматривает возможность прекращения своей деятельности в Нигерии. Об этом передает ВВС Africa со ссылкой на заявление компании.

Представитель розничного гиганта, вышедшего на нигерийский рынок в 2005 году, заявил, что компания рассмотрит возможность «продажи всего или контрольного пакета акций» в западноафриканской стране.

В заявлении, в котором представлен подробный анализ 2019 финансового года Shoprite, закончившегося в июне, сообщалось, что данное решение было принято «в соответствии с подходами различных потенциальных инвесторов и в соответствии с нашей переоценкой операционной модели группы компаний в Нигерии».

В нем добавлялось, что «розничные супермаркеты Nigeria Limited могут быть классифицированы как закрытые, когда Shoprite отчитается о своих результатах за год».

В Shoprite заявили, что карантинные меры, введенные из-за пандемии коронавируса, повлияли на деятельность компании в 14 африканских странах, и в целом продажи сократились на 1,4%.

В прошлом году некоторые филиалы супермаркета в Нигерии подверглись нападениям, когда молодые люди, движимые жаждой мести за видео и фотографии ксенофобных нападений в ЮАР, начали грабить и сжигать южноафриканские предприятия.