Москва, , 10:10 — REGNUM В настоящее время в России не стоит ждать бурного роста заработных плат, так как предприятия стараются направлять свободные средства на погашение кредиторской задолженности и восстановление своего экономического положения после сложных месяцев ограничительных мер. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 4 августа заявил генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев. Так он прокомментировал информацию о том, что медианная заработная плата в России составляет 34,6 тыс. рублей.

«В текущей ситуации потребительский спрос слабый, объём выданных потребительских кредитов снижается, а корпоративный сектор — наоборот — кредитуется все больше и больше. Это создаёт риск массовых банкротств предприятий и грозит ростом безработицы, что также скажется на доходах большей части населения, — отметил Журавлев. — Должно пройти не менее полугода прежде, чем реальные зарплаты вновь обновят максимумы, а доходы начнут расти. Так как оценка медианных расходов гораздо сложнее, чем расчет средних зарплат, к методологии таких исследований надо относиться аккуратнее».

В этом смысле, как подчеркнул Журавлев, базовыми остаются данные Росстата, который раз в два года анализирует данные крупных и средних предприятий, основываясь на информации о конкретных цифрах о заработной плате реальных работников и реально отработанном ими времени.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по данным РИА Рейтинг медианная заработная плата составляет в России 34,6 тыс. рублей, при этом 7,2% работников получают более 100 тыс. рублей в месяц, а 9,9% — менее 15 тыс. рублей.

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