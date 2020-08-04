Берлин, , 10:11 — REGNUM Компания Tesla намерена завершить строительство своего нового завода под Берлином (в коммуне Грюнхайд, расположенной в регионе Бранденбург) быстрее, чем в Шанхае — к середине 2021 года. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Таким образом, новый завод может быть построен быстрее, чем китайское автопредприятие «Гигафабрика», которое выросло менее чем за год.

«Цель в Tesla, похоже, состоит в том, чтобы побить время строительства Gigafactory 3 в Шанхае. По моим наблюдением, это вполне реально», — сказал министр экономики региона Бранденбург Йорг Штайнбах.

Tesla открывает производство своих электрокаров в центре Германии, чтобы бросить вызов компаниям Volkswagen, BMW и Mercedes-Benz, так как в стране прогнозируется значительное увеличение продаж электрокаров.

Ранее компания Tesla начала строительство завода по производству электромобилей Gigafactory в американском штате Техас. Здесь планируется выпускать электрокары серии Model 3, Model Y, грузовики Tesla Semi и пикапы Cybertruck.

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