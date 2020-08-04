Барнаул, , 09:59 — REGNUM Жёсткие карантинные мероприятия, введённые в Алтайском крае из-за эпидемии коронавируса, не позволяют в полной мере возобновить свою деятельность 5500 предпринимателям из 79 297 действующих в регионе. Такие данные сегодня, 4 августа, корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном управлении по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры.

На сегодня в крае приостановлена деятельность организаций, занимающихся демонстрацией кинофильмов, оказывающих услуги спорта, отдыха и развлечений, дополнительного образования детей и взрослых. Также приостановлена стоматологическая практика, розничная торговляв неспециализированных магазинах, деятельность бань и душевых и других учреждений.

Вместе с тем, за кредитами под 2% на возобновление деятельности (заработную плату) с возможностью списания востребованы предпринимателями, обратилось уже 4110 субъектов на сумму 8123,6 млн. рублей. Также известно, что 990 предпринимателей края воспользовались беспроцентными кредитами на сумму 2197,7 млн. рублей. Почти 1000 субъектов малого и среднего бизнеса отсрочили погашение суммы основного долга и уплаты процентов по кредитам в банках.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в связи с произошедшим кризисом, вызванным мировой эпидемией коронавируса в потребительской сфере прекратили деятельность только 73 алтайских компании из 24,8 тысяч, действующих в регионе.

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