Джакарта, , 09:53 — REGNUM Центральное статистическое агентство Индонезии отметило падение экспорта олова в Сингапур, сообщает Antara.

Сингапур является основным пунктом назначения для экспорта олова из индонезийской провинции Бангка Белитунг. Около 19,87% экспорта олова в январе-июне 2020 года было отправлено в Сингапур.

«По сравнению с январем-июнем 2019 года экспорт олова в Сингапур в этом году сократился примерно на 71%», — заявил представитель центрального статистического агентства Дви Ретно Вилюдженг Вахью Утами.

Кроме того, Индонезия поставляет олово в Китай, Южную Корею, США и Индию.

Как сообщало ИА REGNUM, посол Нидерландов в Индонезии Ламберт Гринс встретился с семьями погибших и выживших после кораблекрушения на реке Себангау в индонезийской провинции Центральный Калимантан.

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