Москва, , 09:52 — REGNUM Центральный банк России с 4 августа 2020 года выпускает в обращение памятные золотые и серебряные монеты «Полярный волк» серии «Сохраним наш мир», сообщается на сайте регулятора.

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Серебряные монеты номиналом 3 рубля выпущены тиражом 5 тыс. штук, номиналом 25 рублей — 1 тыс. штук и номиналом 100 рублей — 0,075 тыс. штук.

Золотые монеты номиналом 50 рублей будут выпущены тиражом 1 тыс. штук, номиналом 100 рублей — 1 тыс. штук, номиналом 10 тыс. рублей — 0,05 тыс. штук. На всех монетах изображены полярные волки.

Как сообщало ИА REGNUM, Центробанк РФ с 27 апреля выпустил в обращение серебряную памятную монету серии «75-летие Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941−1945 гг.».

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