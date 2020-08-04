Ставрополь, , 09:44 — REGNUM Предприятие по производству колбасных и деликатесных изделий из мяса индейки планирует создать инвестор на территории Изобильненского городского округа Ставропольского края. Общая стоимость проекта составляет более 472 млн рублей, сообщили ИА REGNUM 4 августа в пресс-службе краевого минэкономразвития.

Создать предприятие планирует компания «Мира». Отмечается, что инвестор получит государственную поддержку, которая позволит создать цех по глубокой переработке мощностью 2,5 тыс. тонн готовой продукции в год с возможностью расширения до 7,2 тыс. тонн. Сумма предоставляемых льгот составит более 17,6 млн рублей.

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Как сообщало ИА REGNUM, накануне на Ставрополье запустили первое в крае предприятие по выпуску стальных труб. Производимая продукция будет применяться в машиностроении, строительстве газо‑ и водопроводов. На заводе будут работать около 200 человек.