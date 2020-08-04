Владивосток, , 09:35 — REGNUM В Приморье аграрии приступили к уборке с полей ячменя, пшеницы и овса, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

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Уже намолочено более 5 тыс. тонн зерна — убрали более 2,5 тыс. га ранних зерновых культур. Основной сбор приходится на ячмень — 4,8 тыс. тонн.

Ячмень убирают в Уссурийске, Анучинском муниципальном округе и Кировском районе.

Пшеницу и овёс — в Октябрьском и Кировском районах.

Как сообщало ИА REGNUM, более 4,5 млн тонн зерна собрали хлеборобы Волгоградской области. Убрано 85% полей, и сельхозпроизводители уже перевыполнили план по обеспечению продовольственной безопасности РФ в 2020 году.