Черкесск, , 09:31 — REGNUM В Карачаево-Черкесии планируется развернуть строительство Куршавской ГЭС в районе поселка Ударный Прикубанского района. Мощность гидроэлектростанции составит 11 МгВт, стоимость проекта оценивается в сумму 1,6 млрд рублей.

Об этих планах сообщил генеральный директор ПАО «РусГидро» Николай Шульгинов 3 августа на встрече в Москве с главой Карачаево-Черкесии Рашидом Темрезовым. Начало строительства намечено на 2021 год, а ввод ГЭС в эксплуатацию — на 2024 год.

В настоящее время «РусГидро» возводит на территории республики сразу три объекта — малые гидроэлектростанции в Усть-Джегуте и две Красногорские ГЭС. Они будут введены в строй поэтапно в 2021—2022 годах. Помимо этого, компания активно участвует в решении социальных проблем и инфраструктурных вопросов населенных пунктов.

Так, энергетики планируют принять участие в улучшении водоснабжения населенных пунктов, находящихся в зоне строящихся объектов «РусГидро» в Усть-Джегутинском и Карачаевском районе.