Уфа, , 09:30 — REGNUM Федеральный фонд защиты прав дольщиков решил профинансировать окончание строительства пяти домов в Башкирии. Об этом 3 августа сообщает пресс-служба республиканского правительства.

По сообщению пресс-службы ведомства, вопрос реализации мероприятий по восстановлению нарушенных прав дольщиков рассматривался на совещании в формате «Строительный час» в правительстве региона.

По словам председателя госкомитета республики по строительству и архитектуре Марата Ахмадуллина, в августе и сентябре текущего года планируется ввести в эксплуатацию два дома в жилом комплексе «Новобулгаково» Уфимского района.

Отмечается, что наблюдательный совет федерального Фонда защиты прав дольщиков решил профинансировать достройку трех домов компании «Стройиндустрия» в селе Иглино и двух объектов «БашЛСТК». А дольщикам ещё четырёх домов данных застройщиков и одного дома компании «Ишимбайжилстрой» будут выплачены денежные компенсации.

По словам Марата Ахмадуллина, Башкирия подала 23 заявки в федеральный фонд. Специалисты фонда рассмотрели и одобрили 16 заявок. Таким образом, права 866 обманутых дольщиков будут восстановлены.

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