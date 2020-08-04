Тбилиси, , 09:07 — REGNUM Цены на фрукты и виноград в Грузии выросли в цене на 32%. Об том говорится в отчете Национальной службы статистики (Грузстат) за июль, опубликованном 3 августа на сайте организации.

По данным Грузстата, за год более всего подорожали продукты питания и безалкогольные напитки. В среднем цены на них выросли на 11,5%. Стоимость чая, кофе и какао поднялась на 17,4%, молочные продукты, сыр и яйца стали дороже на 14,6%. Цена на мясо выросла на 11,5%, а на хлеб — на 9,4%.

На 9% выросла также в Грузии, как сообщает служба статистики, стоимость алкоголя и табака. А обслуживание автомобиля и транспортные услуги подешевели соответственно на 11,9% и 7,1%.

Стоит отметить, что падение ВВП в Грузии в июне составило 7,7%. В целом темпы сокращения экономики в стране начали снижаться после отмены большинства карантинных ограничений. В мае ВВП упал на 13,5%, в апреле — на 16,6%.

Читайте ранее в этом сюжете: Власти Грузии заявили о замедлении темпов спада экономики