Чебоксары, , 08:51 — REGNUM В Чувашии в рамках дела о банкротстве ОАО «Чувашавтодор» на торги выставляется дебиторская задолженность на 27 млн рублей. Торги назначены на 10 сентября, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Объявлены открытые торги в форме аукциона по продаже имущественных прав «Чувашавтодора». Предлагаются права требования (дебиторская задолженность) на общую сумму 27 092 037,12 рублей. Шаг аукциона составляет 5%, для участия потребуется внести задаток в размере 10%.

В состав лота включены требования в отношении 18 хозяйствующих субъектов, в числе которых — ГУП Чувашии «Биологические очистные сооружения», задолжавшие 584 252,50 рублей. Согласно представленному документу, наибольший размер долга — у строительной компании «Гарант» (13 414 222,02 рублей) и общества «ТУС» (3 170 470,8 рублей).

Торги планируется провести 10 сентября.

Как сообщало ИА REGNUM, ОАО «Чувашавтодор» признано банкротом в мае 2016 года. Это было крупнейшее и старейшее дорожно-строительное предприятие региона с 85-летней историей. В его собственности находилось 48 земельных участков общей площадью 809 510 кв. метров, более 200 зданий и сооружений, 14 филиалов, восемь дорожных ремонтно-строительных управлений, проектно-сметное бюро и управление материально-технического снабжения.

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