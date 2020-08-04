Москва, , 08:40 — REGNUM К Московскому инновационному кластеру (МИК) а мае-июле 2020 года присоединились более 5,5 тыс. компаний и индивидуальных предпринимателей из 73 регионов России, сообщается на портале мэра стлицы.

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По словам заммэра Натали Сергуниной, расширение партнеров МИК способствует развитию цифровой экономики в целом. Большинство компаний (4 тыс.) представляют Московскую область и Санкт-Петербург.

Компаниям, вошедшим в состав кластера, доступно более 200 мер поддержки и широкий набор полезных инструментов. Стать партнером МИК могут организации, имеющие квалифицированную электронную подпись.

Как сообщало ИА REGNUM, более 7 тысяч организаций стали участниками Московского инновационного кластера.

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