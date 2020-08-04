Владивосток, , 08:49 — REGNUM В Приморье с введением дополнительных мер поддержки в условиях пандемии коронавируса, заёмщики и предприниматели реструктуризировали задолженность по 14,7 тыс. кредитов на 16 млрд рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Дальневосточного ГУ Банка России.

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С 20 марта по 22 июля банки реструктурировали задолженность по кредитам малого и среднего бизнеса Приморья в 9,4 млрд рублей. За месяц показатель увеличился на 1,5 млрд рублей — это 97% всего объёма реструктурированных кредитов МСП на Дальнем Востоке в этот период.

За четыре месяца малый и средний бизнес Приморья подал более 1,9 тыс. заявок на изменение условий кредитных договоров. Количество заявок за месяц практически не увеличилось — всего 47 или менее 3%. Одобрено почти 1,5 тыс. заявок. Число фактически проведённых реструктуризаций — почти 1,3 тыс., из которых более половины — в рамках кредитных каникул. По 422 заявкам предприятия получили отказ, ещё 64 обращения находятся на рассмотрении.

По заявлениям физических лиц в Приморье реструктурировано почти 13,5 тыс. кредитов на 6,6 млрд рублей. За месяц сумма реструктурированной задолженности увеличилась на 929,7 млн рублей, в основном за счёт договоров, условия по которым были изменены в рамках собственных программ банков. Объём проведённой реструктуризации составил 743 млн рублей.

«Спрос на программы реструктуризации снижается. За месяц было подано менее 11% от общего числа заявок. Всего за время действия ограничительных мер приморцы подали почти 22 тысячи заявок на изменение условий кредитных договоров. Из числа рассмотренных одобрено две трети», — сказал замначальника Дальневосточного ГУ Банка России Денис Давыдов.

На рассмотрении у банков ещё находятся 448 заявок приморцев, в том числе в рамках собственных программ банков — 303 заявки, в рамках кредитных каникул — 104, ипотечных каникул — 41.

Как сообщало ИА REGNUM, Сбербанк прогнозирует рост числа заявок на реструктуризацию кредитов от физических лиц в сентябре в связи с завершением госпрограммы поддержки заёмщиков. Об этом 30 июля заявил журналистам старший вице-президент банка Джангир Джангиров.