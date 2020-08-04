Подгорица, , 08:35 — REGNUM Власти Черногории, в частности, Национальный координационный совет по борьбе с заразными болезнями 3 августа поздно вечером сообщили о решении открыть границы для резидентов России и Азербайджана на въезд без дополнительных условий — тестов и карантина.

Решения по России ждали еще на прошлой неделе, ряд источников российских СМИ сообщали, что Черногория приняла решение «не пускать российских туристов».

Пока нет данных о датах возобновления прямого авиасообщения, но попасть в Черногорию из России можно с пересадкой в Турции.

На 3 августа в Черногории фиксируется 1562 активных случая заражения коронавирусом.