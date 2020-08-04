Москва, , 08:11 — REGNUM Торги по нефти 3 августа завершились повышением. Нефть марки Brent подорожала на 0,50%, до $43,86 за баррель. Поддержку нефтяному рынку оказали китайская статистика, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Также поддержали нефть новости о начале третьей фазы испытаний препарата для профилактики коронавируса. Препарат разрабатывается американской фармкомпанией Eli Lilly & Co.

Индекс деловой активности производственного сектора Китая в июле составил 52,8 против прогноза 51,3 и предыдущего значения 51,2. Показатель является максимальным с февраля 2011 года. Об этом говорится в опубликованном в понедельник докладе китайского делового издания Caixin.

Сегодня, 4 августа, на торгах в Азии цена на нефть сорта Brent снизилась на 0,21%, до $43,77. Перед встречей ОПЕК+ у покупателей не хватает объема для прохождения сопротивления $45.

Им нужно пройти его в течение двух дней, иначе, как только продавцы почувствуют у них слабость, перейдут в наступление. Цель на ближайшие 7−8 торговых дней $49,30 за баррель.

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