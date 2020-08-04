Краснодар, , 07:51 — REGNUM Арбитраж Москвы 10 сентября 2020 года начнёт рассматривать иск старейшего предприятия Кубани, работающего с 1959 года, ЗАО «Производственно-деревообрабатывающий комплекс «Апшеронск». Истец пытается оспорить решение Минпромторга России об исключении из перечня приоритетных инвестпроектов в области освоения лесов проекта по реконструкции и развитию комплекса лесозаготовки и переработки древесины, организации выпуска плит МДФ, столярных и мебельных изделий из МДФ и древесины на базе производственных площадей АО, передаёт ИА REGNUM.

Иск от компании поступил 27 июля 2020 года. В нём оспаривается приказ Минпромторга России от 07.07.2020 года № 2147. В перечень приоритетных проект попал в 2009 году также приказом министерства.

Одновременно с подачей иска юрлицо потребовало приостановить действие приказа до разрешения спора по существу, но судья Аксенова не нашла для этого оснований, отметив, что «заявитель не представил доказательств, прямо указывающих на то, что в случае непринятия обеспечительной меры могут быть последствия, указанные в ст. 90 АПК РФ».

Напомним, в сентябре 2019 года министерству природных ресурсов Краснодарского края отказали в расторжении договора аренды лесных участков, предоставленных обществу. Помимо этого, в июне 2020 года вторая инстанция пересмотрела решение по иску АО к министерству «о признании незаконным отказа в согласовании инвестиционного проекта; об обязании согласовать отчёт». Решением Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда иск был удовлетворён, а отказ в согласовании инвестпроекта признали незаконным.