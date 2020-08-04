Новосибирск, , 07:37 — REGNUM Сибирская генерирующая компания (СГК) выиграла шесть исков угруппы компаний «Дискус», которая лидирует в списке должников в Новосибирске. Как уточнили ИА REGNUM в СГК, с начала 2020 года суды подтвердили обязательства ГК «Дискус» перед СГК в сумме 159 млн рублей.

«СГК не первый год вынуждена взыскивать средства за поставленный ресурс с одного из крупных потребителей, — рассказали в ресурсоснабжающей организации. — Застройщик отказывается признавать и платить долги. Общая задолженность ГК «Дискус» перед СГК в июне превышала 305 млн рублей. Взыскание долгов идет в рамках нескольких арбитражных споров».

Так, в июне и июле суды подтвердили обязательства «Дискуса» перед СГК на 159 млн рублей.

На конец июля сумма задолженности застройщика перед СГК составила 213 млн рублей, включая долги, являющиеся предметом судебных разбирательств.