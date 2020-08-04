Калининград, , 07:23 — REGNUM Банкротный иск к «дочке» Министерства обороны РФ — АО «94 Автомобильный ремонтный завод» арбитраж Калининградской области планирует начать рассматривать 6 августа 2020 года. Истцом в деле выступает ФНС России в лице регионального управления, третьими лицами участвуют Минобороны РФ и госкорпорация «Ростех», передаёт ИА REGNUM.

Исковое заявление было подано ещё в конце февраля 2020 года. Основанием для подачи иска стала задолженность в размере 12 105 515,62 рубля. В мае третьими лицами были привлечены Минобороны РФ и Ростех. Помимо этого, в июле в том же статусе в дело вступили АО «Спецремонт» и ООО «Экосервис», которые имеют финансовые претензии к предприятию.

В качестве арбитражного управляющего предлагается участник ассоциации «Региональная саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих».

По данным ЕГРЮЛ, завод-ответчик учреждён в июле 2009 года Минобороны РФ. Его уставный капитал — 189,175 млн рублей. Директор с октября 2019 года — Владимир Пономарев.

В августе 2019 года указом президента РФ 0,00053% акций завода было передано Ростеху в качестве имущественного взноса РФ.

По открытым сведениям, завод был исполнителем трёх контрактов УМВД России по Калининградской области на общую сумму чуть более 2,6 млн рублей.