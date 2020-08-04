Стокгольм, , 06:24 — REGNUM Валовый внутренний продукт Швеции, отказавшейся от введения карантинных мер в связи с распространением коронавируса, сократится не так значительно, как прогнозировали экономисты, пишет 3 августа агентство Bloomberg со ссылкой на мнение аналитиков.

«Шведская экономика не осталась невредимой, несмотря на отсутствие жёсткого карантина, однако мы считаем, что падение ВВП во втором квартале будет на две трети меньше, чем в еврозоне», — приводит агентство слова экономиста Дэвид Оксли.

Отмечается, что 5 августа выйдет предварительный доклад правительства, в котором составители констатируют, что во втором квартале 2020 года ВВП Швеции упал лишь на семь процентов. Кроме того, этот спад будет менее существенным по сравнению с тем, что произошёл в США и большинстве европейских стран.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что по предварительной оценке, ВВП Евросоюза показал снижение на 14,4% во втором квартале текущего года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

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