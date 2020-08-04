Братислава, , 03:50 — REGNUM Закон, предусматривающий увеличение дефицита бюджета Словакии более, чем в четыре раза, вступил в силу после подписания президентом республики Зузаной Чапутовой. Об этом 3 августа сообщает Словацкое радио.

Изменить дефицит бюджета с принятых в конце 2019 года параметров в €2,77 млрд до €11,95 млрд предложило правительство Словакии. Главным аргументом для более чем четырёхкратного увеличения бюджетного дефицита послужили негативные последствия для экономики страны пандемии коронавируса.

Инициатива правительства, считающего, что на такую меру следует пойти для финансовой поддержки национальной экономики, была поддержана парламентом страны, который в середине июля проголосовал за необходимый закон.

По последним данным, опубликованным Университетом Джонса Хопкинса, в Словакии всего было выявлено 2354 случая заражения новой коронавирусной инфекцией SARS-CoV-2. Умерли в стране 29 пациентов с COVID-19.