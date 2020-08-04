Москва, , 03:29 — REGNUM Арбитраж Москвы отклонил требование Минобороны России о взыскании с АО «Научно-производственная корпорация «Конструкторское бюро машиностроения» крупной неустойки по одному из госконтрактов, заключённых в 2018 году. Решение ещё может быть обжаловано, передаёт ИА REGNUM.

Контракт был подписан два года назад, и по нему исполнитель обязался выполнить «первый этап ОКР для нужд заказчика в 2018—2021 годах в срок до 15.02.2019 года, однако фактически акт приемки-сдачи был утверждён 03.04.2019 года». Истец посчитал, что просрочка составила 47 дней. Ответчик с этим не согласился и заявил, что эскизные материалы — первый этап работ — были предоставлены в срок.

«Задержка в сдаче работ произошла не по вине головного исполнителя, а в результате бездействия государственного заказчика, который не совершил действий, вытекающих из обычаев делового оборота или из существа обязательства, до совершения которых должник не мог исполнить свои обязательства по государственному контракту», — отмечалось в материалах дела.

В удовлетворении иска о взыскании 23 069 166,67 рубля министерству было отказано.