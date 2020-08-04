Москва, 4 августа 2020, 03:29 — REGNUM Арбитраж Москвы отклонил требование Минобороны России о взыскании с АО «Научно-производственная корпорация «Конструкторское бюро машиностроения» крупной неустойки по одному из госконтрактов, заключённых в 2018 году. Решение ещё может быть обжаловано, передаёт ИА REGNUM.
Контракт был подписан два года назад, и по нему исполнитель обязался выполнить «первый этап ОКР для нужд заказчика в 2018—2021 годах в срок
В удовлетворении иска о взыскании 23 069 166,67 рубля министерству было отказано.
Компания-ответчик базируется в Подмосковье и занимается проектированием, изготовлением разных видов вооружения, в том числе ракетных комплексов. Свою историю предприятие ведёт с апреля 1942 года.