Москва, 4 августа 2020, 03:13 — REGNUM В арбитраж Москвы поступил многомиллионный иск Министерства обороны России к АО «Завод нижегородский теплоход», которое работает в городе Бор Нижегородской области с 1911 года. Иск пока не принят к производству, передаёт ИА REGNUM.
Исковое заявление к судостроительному предприятию поступило 27 июля 2020 года. Сумма требований — 503 002 627,01 рубля.
Также на 17 августа назначено заседание по другому спору этих же юрлиц. Завод требует внести изменения в отдельные условия двух госконтрактов — от 2015 и 2016 годов.
Напомним, нижегородское общество занимается строительством судов технического, а также вспомогательного флота. В 2018 году предприятие строило катера аварийно-спасательного обеспечения и большие гидрографические катера.
Акционеры завода на начало 2020 года: ООО «Электропривод-Центр» — 29,89%, АО «Вега» — 27,83% и АО «Южный центр судостроения и судоремонта» — 25,49%.