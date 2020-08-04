Москва, , 03:13 — REGNUM В арбитраж Москвы поступил многомиллионный иск Министерства обороны России к АО «Завод нижегородский теплоход», которое работает в городе Бор Нижегородской области с 1911 года. Иск пока не принят к производству, передаёт ИА REGNUM.

Исковое заявление к судостроительному предприятию поступило 27 июля 2020 года. Сумма требований — 503 002 627,01 рубля.

Также на 17 августа назначено заседание по другому спору этих же юрлиц. Завод требует внести изменения в отдельные условия двух госконтрактов — от 2015 и 2016 годов.

Напомним, нижегородское общество занимается строительством судов технического, а также вспомогательного флота. В 2018 году предприятие строило катера аварийно-спасательного обеспечения и большие гидрографические катера.

«В 2019 году основная работа предприятия велась в интересах гособоронзаказа. Доля государственного оборонного заказа в выручке предприятия составляет 99,9%», — отмечалось в годовом отчёте завода.