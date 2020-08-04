Никосия, , 03:04 — REGNUM Министерство финансов Кипра планирует провести переговоры с Россией по соглашению об условиях ухода от двойного налогообложения 10 и 11 августа, говорится на странице ведомства в Twitter.

Таким образом на Кипре прокомментировали сообщение Минфина России о намерении прекратить действие соглашения. Переговорную группу с кипрской стороны возглавит министр финансов Константинос Петридис.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Москва приняла решение о денонсации соглашения об избежании двойного налогообложения с Кипром, потому что российское предложение Никосия отвергла, а её предложения Россию не устраивают.

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