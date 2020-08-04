Ростов-на-Дону, , 03:00 — REGNUM Арбитраж Ростовской области признал претензии Сбербанка обоснованными и ввёл в отношении ООО «Таганрогский метизный завод» первый этап процедуры несостоятельности — наблюдение. Оно продлится до 30 ноября 2020 года, передаёт ИА REGNUM.

Временным управляющим назначен Дмитрий Верниенко — участник ассоциации арбитражных управляющих «Сибирский центр экспертов антикризисного управления».

Напомним, финансовые претензии к предприятию, работающему с 2011 года, возникли у Сбербанка, который и обратился с банкротным иском. Сумма претензий превышала 38,5 млн рублей. Она включена в реестр кредиторов.

Владельцем компании из Ростовской области является Геннадий Виноградов, а само предприятие активно участвовало в реализации госконтрактов, в том числе и на поставку материалов авиационному заводу Тверской области. У Виноградова есть кредит, оформленный около семи лет назад, по которому завод выступил поручителем, заложив также товары в обороте и своё имущество. Задолженность по нему была причиной для судебных разбирательств два года назад.