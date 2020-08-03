Москва, , 21:06 — REGNUM Посещаемость торговых центров в Москве в июле составила в среднем 80% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщается 3 августа в Telegram-канале оперативного штаба столицы.

Табличка о соблюдении масочного режима в торговом комплексе Дарья Драй © ИА REGNUM

При этом отмечается, что посещаемость наиболее популярных торговых центров Москвы в минувшем месяце практически приближалась к прошлогодним показателям.

В период действия ограничительных мер из-за эпидемии коронавируса с апреля по май текущего года посещаемость столичных ТЦ снижалась до 30%. В июне с постепенной отменой ограничений показатель вырос до 66%.

Как уточняется, приведённые данные основаны на исследовании международной консалтинговой компании СBRE.