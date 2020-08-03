Тегеран, , 22:43 — REGNUM 3 августа генеральный директор Иранской национальной нефтехимической компании (NPC) Бехзад Мохаммади заявил, что выручка компании выросла на 80% в новом иранском году (начавшемся 20 марта). Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

«В стране в этом направлении было запущено 17 новых планов, что привело к увеличению производственных мощностей нефтехимических заводов на 60%», — сказал Бехзад Мохаммади во время беседы с представителями IRNA.

Мохаммади также отметил, что нефтехимическая промышленность является самой крупной отраслью в Иране и, наряду со сталелитейной промышленностью, является самой прибыльной отраслью для страны.

По его словам, нефтехимическая промышленность все еще растет, при этом доходы будут гарантированы при производстве высококачественной продукции, такой как пропилен. Он подчеркнул, что Иран производит 950 000 тонн пропилена в год, и в настоящее время существует дефицит в 200 000 тонн.