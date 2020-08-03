Тегеран, , 22:07 — REGNUM 3 августа исполнительный директор организации иранской свободной зоны Арас Мохсен Нариман заявил, что послы государств Евразийского экономического союза (ЕАЭС) соберутся на заседании в Арасе. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Нариман заявил на встрече с заместителем министра иностранных дел Ирана по экономическим вопросам Голамрезой Ансари, что целью встречи является расширение торгово-экономических связей Исламской Республики Иран (ИРИ) со странами — участницами ЕАЭС с использованием потенциала свободной зоны Арас.

Ансари, в свою очередь, сказал, что свободная зона Арас может рассматриваться как единственный возможный способ входа Ирана на евразийский рынок. «Свободная зона играет важную роль и имеет хорошее географическое положение для осуществления торговли с ЕАЭС», — отметил Ансари.

Свободная зона Арас площадью 51 000 га земли, опирающаяся на свою полностью подготовленную инвестиционную инфраструктуру (объекты, включая водоснабжение, электричество, газ и развитие соединительных дорог), привлекает инвесторов различных стран региона.