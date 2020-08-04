Тегеран, , 07:49 — REGNUM 1 августа посол Ирана в Бразилии Хосейн Гариби и спикер бразильского парламента Родриго Майя рассмотрели пути расширения экономических связей для решения проблем, связанных со вспышкой коронавирусной инфекции (COVID-19). Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Как заявили в посольстве Ирана в Бразилии, собеседники подчеркнули необходимость расширения связей во всех областях, а также взаимодействия парламентов в сфере развития и диверсификации торгово-экономических связей.

Гариби выразил готовность Ирана к расширению экономических отношений с Бразилией, подчеркнув необходимость использования всех возможностей для компенсации потерь, вызванных пандемией опасного вируса.

Говоря о влиянии вспышки на сокращение объемов торговли между двумя странами за последние несколько месяцев, иранский посол отметил, что существуют различные пути преодоления данных препятствий.

Спикер бразильского парламента сослался на серьезный ущерб, нанесенный коронавирусной инфекцией экономике Бразилии, отметив, что создание рабочих мест занимает важное место в повестке дня страны, следовательно, сотрудничество с Ираном в какой-то степени проложит путь в этом направлении.