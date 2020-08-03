Москва, , 19:29 — REGNUM Доля предпринимательских доходов в России во II квартале 2020 г. оказалась по отношению ко всем доходам российских граждан самой малой с 2000 года, передаёт 3 августа РБК.

По данным Росстата, в минувшем квартале доля предпринимательских доходов в России оказалась равной трём с половиной процентам. В I квартале 2020 г. она составляла 5,9% всех доходов жителей РФ.

Отмечается, что во II квартале 2020 г. реальные располагаемые доходы российских граждан упали по сравнению с тем же периодом 2019 г. на восемь процентов. Падение рекордное, начиная с 1999 года.

Отметим, что падение связано с экономическим кризисом, возникшим из-за пандемии коронавируса. Больше всего пострадала сфера услуг.

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