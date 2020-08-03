Екатеринбург, , 19:26 — REGNUM Бывший гендиректор корпорации «ВСМПО-Ависма» Михаил Воеводин стал фигурантом уголовного дела. Об этом пишут СМИ.

По данным издания «КоммерсантЪ-Урал», дело возбуждено по факту мошенничества в особо крупном размере. Оно якобы было обнаружено в ходе проверок, инициированных акционерами корпорации.

Размер ущерба сейчас выясняется. В деле фигурирует и Михаил Воеводин, оно его статус на данный момент неизвестен. В «Ростехе» журналистам подтвердили факт возбуждения дела, но не стали раскрывать подробности.

Воеводин возглавлял корпорацию в 2009—2020 годах. Его преемником стал Сергей Степанов.