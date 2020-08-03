Хабаровск, 3 августа 2020, 19:22 — REGNUM Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв провел аппаратное совещание с министерствами и ведомствами правительства Хабаровского края. На нем он обсудил ключевые показатели работы отраслей экономики и дал поручения по итогам своих поездок в районы. В частности, Михаил Дегтярёв обратил внимание на ситуацию со строительством угольного терминала в поселке Заветы Ильича Советско-Гаванского района, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на пресс-службу главы региона. Во время недавней поездки к нему обратились местные жители с просьбой о помощи, так как терминал планируют построить в популярном месте отдыха. Напомним, как ранее сообщало агентство, предложение построить на мысе Весёлый новый угольный терминал «Дальний» встревожило многих жителей Ванино, Советской Гавани и других близлежащих посёлков. Дело в том, что именно там расположен популярный среди населения пляж. Это одно из немногих на побережье Татарского пролива мест, где вода прогревается достаточно для купания.
Соответствующее поручение он дал заместителю председателя правительства края по вопросам ТЭК и ЖКХ Анатолию Литвинчуку.Также врио губернатора поручил и.о. министра строительства края в ближайшее время организовать встречу с основными застройщиками региона. После поездок по краю и осмотра крупных строек Михаил Дегтярев дал неудовлетворительную оценку работе по управлению строительным комплексом.
Еще одной темой на совещании стала рыбодобыча. Михаил Дегтярев подчеркнул, что сегодня перед отраслью стоят серьезные вызовы. Необходимо, с одной стороны, сохранить биоразнообразие, развивать рыборазведение. С другой — поддержать любительское рыболовство и коренные малочисленные народы.