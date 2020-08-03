Хабаровск, , 19:22 — REGNUM Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв провел аппаратное совещание с министерствами и ведомствами правительства Хабаровского края. На нем он обсудил ключевые показатели работы отраслей экономики и дал поручения по итогам своих поездок в районы. В частности, Михаил Дегтярёв обратил внимание на ситуацию со строительством угольного терминала в поселке Заветы Ильича Советско-Гаванского района, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на пресс-службу главы региона. Во время недавней поездки к нему обратились местные жители с просьбой о помощи, так как терминал планируют построить в популярном месте отдыха. Напомним, как ранее сообщало агентство, предложение построить на мысе Весёлый новый угольный терминал «Дальний» встревожило многих жителей Ванино, Советской Гавани и других близлежащих посёлков. Дело в том, что именно там расположен популярный среди населения пляж. Это одно из немногих на побережье Татарского пролива мест, где вода прогревается достаточно для купания.

«Судя по тому, что я увидел в поездке, местные власти согласовали изыскательские работы. Надо внимательно посмотреть, какие были выданы документы. Но люди против этих работ, и власти района должны учитывать мнение граждан. Необходимо выехать на место и все тщательно проверить», — подчеркнул Михаил Дегтярёв.

Соответствующее поручение он дал заместителю председателя правительства края по вопросам ТЭК и ЖКХ Анатолию Литвинчуку.Также врио губернатора поручил и.о. министра строительства края в ближайшее время организовать встречу с основными застройщиками региона. После поездок по краю и осмотра крупных строек Михаил Дегтярев дал неудовлетворительную оценку работе по управлению строительным комплексом.

«Нужно обсудить, какие проблемы есть у строителей, где недорабатывают наши структуры. Один из вопросов — работа службы заказчика, ее деятельность нельзя признать удовлетворительной. Во всем этом предстоит разобраться», — отметил Михаил Дегтярёв.

Еще одной темой на совещании стала рыбодобыча. Михаил Дегтярев подчеркнул, что сегодня перед отраслью стоят серьезные вызовы. Необходимо, с одной стороны, сохранить биоразнообразие, развивать рыборазведение. С другой — поддержать любительское рыболовство и коренные малочисленные народы.

«Необходима отдельная встреча со всеми участниками процесса. В ближайшее время нужно собраться с рыбопромышленниками, КМНС, наукой, общественностью, Росрыболовством. Перед тем, как принимать какие-либо решения, нужно выслушать все стороны», — подчеркнул он.