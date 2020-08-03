Киев, , 18:59 — REGNUM Импорт электроэнергии на Украину в первом полугодии 2020 года сократился с 560 млн кВт-час до 18,9 млн кВт-ч, то есть примерно в 30 раз.

Соответствующее данные обнародовала 3 августа компания «Укрэнерго», передает корреспондент ИА REGNUM.

Согласно данным энергетической компании, экспорт электроэнергии также уменьшился.

«Экспорт… начиная с января по март 2020 года, увеличивался ежемесячно примерно на 5%. Однако, уже в апреле объем экспорта резко уменьшился и до конца I полугодия сократился в 6,8 раза», — отметили в «Укрэнерго».

В комментарии говорится, что основными причинами сокращения экспорта и импорта электроэнергии стало снижение спроса в соседних странах из-за карантина, а также необходимость ограничения импорта на Украину из-за снижения внутреннего потребления и для обеспечения операционной безопасности энергосистемы.

ИА REGNUM напоминает, что в сентябре прошлого года Верховная рада приняла правку, которая после долгого перерыва разрешила импорт электроэнергии из России и Белоруссии. Весной 2020 года власти Украины пересмотрели решение и вновь запретили импорт электроэнергии из РФ и РБ, что существенным образом повлияло на энергетический баланс страны. В минэнерго Украины заявили, что согласно базовому прогнозу ведомства, страна не будет нуждаться в импорте электроэнергии как минимум до конца следующего года.