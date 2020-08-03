Мурманск, , 18:29 — REGNUM Мурманская область получит дополнительную финансовую поддержку в размере 30 млн рублей для борьбы с пожарами. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.

Тушение лесного пожара Mchs.gov.ru

За прошедшую неделю в регионе зафиксировали и ликвидировали семь лесных пожаров общей площадью 13 га. Борьба с огнем велась на территориях Кольского, Печенгского, Зашейковского, Мурманского, Терского и Ковдозерского лесничеств. Все возгорания были локализованы в течение суток.

В настоящее время действующие пожары на территории Мурманской области отсутствуют. В отдельных районах Мурманской области противопожарный режим продлен до 5 августа.

Как сообщало ИА REGNUM, в Мурманской области будет создан единый центр лесного и экологического контроля.