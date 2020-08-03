Москва, 3 августа 2020, 18:28 — REGNUM Вместо того чтобы создать в России условия для привлечения капитала, правительство РФ постоянно пытается его ловить. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 3 августа заявил председатель Совета ТПП РФ по финансово-промышленной и инвестиционной политике Владимир Гамза. Так он прокомментировал новость о том, что РФ денонсирует соглашение об избежании двойного налогообложения с Кипром.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Минфин РФ объяснил, что Москва приняла решение о денонсации соглашения об избежании двойного налогообложения с Кипром, потому что российское предложение Никосия отвергла, а её предложения Россию не устраивают.
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