Москва, , 18:27 — REGNUM Нынешний экономический кризис определенно серьезнее кризиса 2008 года, но заметно мягче Великой депрессии, считает доцент кафедры «Фондовые рынки и финансовый инжиниринг» факультета финансов и банковского дела (ФФБ) РАНХиГС Сергей Хестанов. Об этом он заявил 3 августа корреспонденту ИА REGNUM, отвечая на вопрос о том, как экономический кризис в ЕС отразится на торговых отношения Евросоюза и РФ.

«Последствия сокращения спроса на основные продукты российского экспорта уже ощущаются, — сказал Хестанов. — По самым осторожным прогнозам, восстановление спроса ожидается не ранее 2024 года. Но пока нет проверенной вакцины — любые прогнозы очень легко могут быть пересмотрены. Показатели динамики ВВП и занятости таковы, что говорить о катастрофе нет оснований. Но и ожидать быстрого восстановления тоже не стоит. Скорее всего, некоторая определенность наступит после массовой вакцинации и накопления статистики, отражающей эффективность вакцины».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, кризис в ЕС не даст возможности в полном объеме загрузить все его производственные мощности.

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