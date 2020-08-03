Москва, 3 августа 2020, 18:27 — REGNUM Нынешний экономический кризис определенно серьезнее кризиса 2008 года, но заметно мягче Великой депрессии, считает доцент кафедры «Фондовые рынки и финансовый инжиниринг» факультета финансов и банковского дела (ФФБ) РАНХиГС Сергей Хестанов. Об этом он заявил 3 августа корреспонденту ИА REGNUM, отвечая на вопрос о том, как экономический кризис в ЕС отразится на торговых отношения Евросоюза и РФ.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, кризис в ЕС не даст возможности в полном объеме загрузить все его производственные мощности.
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