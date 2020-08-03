Пекин, , 18:05 — REGNUM Китайский комитет по контролю над ценными бумагами выступил с заявлением о том, что страна продолжит открывать рынок капитала для внешних инвесторов. Но при этом во избежании рисков будет пропорционально усиливать функции контролирующих, сообщает 3 августа Синьхуа.

Гонконгская фондовая биржа WiNG

Кроме того, по мнению ведомства, соответствующий рынок нуждается в реформировании. В частности, требуется отменить избыточные меры, чтобы открыть больше возможностей рыночным инструментам регулирования. Это позволит уменьшить количество преступлений и афер в данной сфере, включая такие общественно опасные, как финансовое мошенничество и инсайдерская торговля.

Подчеркивая решимость вести борьбы с этими и другими нарушениями закона в сфере обороты ценных бумаг, комитет провозгласил по отношению к ним политику «нулевой терпимости».