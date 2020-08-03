Москва, , 17:57 — REGNUM Регистрация прошедшей испытания российской вакцины может занять около 10 дней. Об этом 3 августа заявил генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев на телеканале «Россия 24».

«Мы ожидаем регистрацию данной вакцины в России в течение 10 дней. Безусловно, все процедуры будут Минздравом соблюдены, они получили уже первые результаты и первой, и второй фазы испытания. Они видят, что результаты очень хорошие», — заявил Дмитриев.

Поэтому мы, безусловно, ожидаем регистрацию данной вакцины в России. И если это произойдёт в течение ближайших 10 дней, мы опередим не только Соединённые Штаты, но и все другие страны. Это будет первая зарегистрированная в мире вакцина от коронавируса.

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил о завершении клинических испытаний вакцины от коронавируса, которая была разработана Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи.