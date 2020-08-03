Москва, , 17:30 — REGNUM К концу 2020 года в России могут производить уже 10 млн вакцин от коронавирусной инфекции в месяц. Об этом 3 августа заявил генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев на телеканале «Россия 24».

«Мы ожидаем, что к концу года мы выйдем на около 10 млн вакцин в месяц в России. Но также у нас очень большой интерес от партнёров за рубежом, чтобы производить эту вакцину в других странах. Мы видим запросы из более чем 20 стран, и более пяти стран сейчас с нами активно работают, чтобы начать производить вакцину в своих странах», — заявил Дмитриев.

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил о завершении клинических испытаний вакцины от коронавируса, которая была разработана Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи.