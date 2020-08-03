Калуга, , 17:26 — REGNUM Сегодня, 3 августа, глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов принял участие в рабочем совещании с руководителями подразделений Городской управы. Как сообщает пресс-служба Городской думы Калуги, на совещании рассматривался ход реализации в Калуге проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

В Калуге рассмотрели реализацию нацпроекта «Качественные автодороги» Пресс-служба Городской думы Калуги

Как сообщил начальник управления городского хозяйства Александр Шпиренко, завершены работы на трёх объектах: Одоевское шоссе, улица Большевиков и улица Космонавта Комарова. Продолжается ремонт 14 дорог, в том числе улиц Луначарского, Горького, Энгельса, Московской, Вилонова, Салтыкова-Щедрина и Воскресенской.

Заменено 1120 погонных метров теплосетей и 15 км. сетей водоснабжения, 250 канализационных колодцев перенесено с проезжей части на зеленую зону.

«В городе ведутся масштабные работы по ремонту улично-дорожной сети, — отметил Александр Иванов. — К сожалению, они сопряжены с определёнными неудобствами для жителей. Вместе с тем качество и организация ремонта явно выше, чем в прошлом году, но есть и недочёты. От жителей улицы Луначарского поступают жалобы на незавершённый ремонт съездов».

По словам Александра Шпиренко, ремонт съездов на улице Луначарского выполнен на 80% и вскоре будет завершён. Глава городского самоуправления затронул и вопрос ликвидации разрытий.

«На улице Дзержинского в районе перекрёстка с улицей Марата было вскрыто качественное дорожное полотно, — сообщил Александр Иванов. — Разрытие не устранено уже более двух недель, оно лишь засыпано щебнем, тротуар засыпан песком. Необходимо принять срочные меры для восстановления асфальтового покрытия и тротуара».

Вопрос взят на контроль управлением городского хозяйства.