Москва, 3 августа 2020, 17:22 — REGNUM Кризис в ЕС не даст возможности в полном объеме загрузить все его производственные мощности, считает доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Екатерина Новикова. Об этом она заявила 3 августа корреспонденту ИА REGNUM, комментируя информацию о том, что ВВП Евросоюза снизился во II квартале на 14,4%.
Это, как подчеркнула Новикова, касается и всех остальных природных ресурсов, которые шли на экспорт из России как в страны Европы, так и в Китай.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, как полагает руководитель Департамента корпоративных финансов Финансового университета при Правительстве РФ Константин Ордов, в РФ еще остались интересные для европейского бизнеса рынки.
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