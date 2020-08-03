Петропавловск-Камчатский, , 17:16 — REGNUM Временно исполняющий обязанности губернатора Камчатского края Владимир Солодов и генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева подписали соглашение о сотрудничестве и соглашение о намерениях между Камчатским краем и АНО «АСИ» о сотрудничестве в сфере развития промышленного туризма. Как сообщает пресс-служба правительства Камчатского края, мероприятие прошло в рамках открытия краевого Клуба стратегических инициатив, в котором также приняли участие представители местного бизнес-сообщества.

Клуб стратегических инициатив — это неформальное, добровольное объединение на гибких условиях, созданное по инициативе АНО «АСИ». Его целью является реализация прогрессивных идей для прорыва в различных отраслях нашего края. На первом заседании участники обсудили возможные пути решения проблемы оттока молодых специалистов из региона. В частности, было предложено помогать работникам предприятий в приобретении жилья, создавать высокотехнологичные безотходные производства и качественную городскую среду для жителей. Кроме того, были подняты вопросы просвещения жителей и гостей Камчатки в сфере экологического туризма. Также решено развивать промышленный туризм, когда в рамках производственных экскурсий все желающие могут ознакомиться со спецификой работы на камчатских предприятиях.

Все эти вопросы уже закреплены в соглашении о сотрудничестве и в дальнейшем будут совместно реализовываться на территории полуострова.

«Есть символическая составляющая в подписании соглашения. Я впервые приехал на Камчатку в 2014 году сотрудником Агентства стратегических инициатив, — отметил Владимир Солодов. — Именно тогда мы разрабатывали первую версию соглашения. Конечно, сейчас, в статусе временно исполняющего обязанности губернатора, мне важно вдохнуть в него новую жизнь и реализовать те вещи, которые мы здесь зафиксировали».

«По всем проектам и инициативам, действительно, есть чёткое понимание по городскому развитию, по экологическому и промышленному туризму, по образовательным проектам, по проектам, связанным с городским благоустройством, работе с молодёжью и созданию комфортных условий для жителей Камчатки, — добавила Светлана Чупшева. — За этим соглашением будет стоять серьёзная работа и самое главное — результат».