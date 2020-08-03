Петропавловск-Камчатский, 3 августа 2020, 17:16 — REGNUM Временно исполняющий обязанности губернатора Камчатского края Владимир Солодов и генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева подписали соглашение о сотрудничестве и соглашение о намерениях между Камчатским краем и АНО «АСИ» о сотрудничестве в сфере развития промышленного туризма. Как сообщает пресс-служба правительства Камчатского края, мероприятие прошло в рамках открытия краевого Клуба стратегических инициатив, в котором также приняли участие представители местного бизнес-сообщества.
Клуб стратегических инициатив — это неформальное, добровольное объединение на гибких условиях, созданное по инициативе АНО «АСИ». Его целью является реализация прогрессивных идей для прорыва в различных отраслях нашего края. На первом заседании участники обсудили возможные пути решения проблемы оттока молодых специалистов из региона. В частности, было предложено помогать работникам предприятий в приобретении жилья, создавать высокотехнологичные безотходные производства и качественную городскую среду для жителей. Кроме того, были подняты вопросы просвещения жителей и гостей Камчатки в сфере экологического туризма. Также решено развивать промышленный туризм, когда в рамках производственных экскурсий все желающие могут ознакомиться со спецификой работы на камчатских предприятиях.
Все эти вопросы уже закреплены в соглашении о сотрудничестве и в дальнейшем будут совместно реализовываться на территории полуострова.